Temporale, allagamenti e incidenti

CATANIA – Prima il temporale con gli allagamenti, poi alcuni incidenti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco durante il pomeriggio di domenica.

Sulla tangenziale, all’altezza dell’uscita di Canalicchio, un’autovettura si è ribaltata, sul posto l’ambulanza del 118

A San Giovanni la Punta, in via Fisichella, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale.

Grave incidente

L’incidente più grave si è verificato, poco dopo le 15,30, a Trecastagni in via Cava 38. Cinque i feriti, dei quali uno in gravi condizioni, trasportato d’urgenza in elisoccorso. In corso di verifica se l’incidente sia connesso col maltempo.

Sul posto, oltre alla squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, anche 5 ambulanze, i Carabinieri e la Polizia Locale.

Allagamento

Invece, poco dopo le 16,30, in via Rosario Pilo a Motta S. Anastasia i Sommozzatori del Nucleo di Catania, hanno salvato un ragazzo che era rimasto intrappolato all’interno della propria vettura rimasta in panne per il maltempo.

Auto incendiate

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento volontari di Vizzini è intervenuta nel tardo pomeriggio per un incendio di 2 autovetture a Scordia in contrada Gallaccio.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e verificato le cause che hanno probabile origine dolosa.