PALERMO – “È insostenibile. Per la puzza che emanano i rifiuti abbandonati non riusciamo nemmeno a dormire o guardare semplicemente la tv con le finestre aperte, dobbiamo chiuderle e barricarci in casa”. A segnalarlo a Live Sicilia sono i cittadini che vivono e lavorano nella zona di via del Pappagallo, strada che incrocia via Alloro, nel cuore del centro storico di Palermo. “La strada – denunciano – ormai è una discarica”.

Per rendersene conto basta percorrerla: fin dai primi passi si incontrano pezzi sanitari, un pozzo frigorifero, una poltrona e altri mobili, ma anche diverse bottiglie di vetro e altri rifiuti ‘ordinari’ ammassati dentro i bidoni della raccolta differenziata. La strada è stretta e compresa fra due edifici, che creano un ‘effetto cappa’. Nel nostro video lo stato di via del Pappagallo intorno a mezzogiorno:

La denuncia non arriva solo dalle abitazioni, ma anche dalle attività commerciali: “Il cattivo odore si sente dall’inizio di via Alloro – commentano alcuni esercenti –. Una pessima presentazione. E visto come stanno andando le cose non vorremmo che peggiorasse tutto, e che ci ritrovassimo i locali sommersi dall’immondizia”.

Uniti nel disagio, residenti e commercianti fanno presente di aver inviato segnalazioni alla Rap “almeno per tutta la settimana, ma senza nessun grande risultato. Solo oggi abbiamo notato che sono stati ritirati alcuni rifiuti, ma la gran parte, come si può vedere è ancora tutta ammassata nel vicolo”.

La discarica di via del Pappagallo è l’ennesima portata all’attenzione dell’azienda dei rifiuti in questi giorni complicati, nei quali la gestione degli arretrati della raccolta si è fatta talmente insostenibile da invocare l’esercito per interventi straordinari.

