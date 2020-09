Gibellina, lista esclusa e corsa solitaria alle elezioni

TRAPANI – C’è subito un caso da analizzare, ad un giorno dalla chiusura dei termini per la presentazione di liste e simboli alle prossime Amministrative di ottobre.

E ci porta a Gibellina dove, da oggi, non sono più due gli aspiranti sindaco ma solo uno: l’uscente Salvatore Sutera. E questo a causa dell’esclusione, ufficializzata oggi, della lista a supporto del candidato sindaco Salvatore Biondo che si contende (se vincerà il ricorso) la poltrona di primo cittadino proprio con il sindaco uscente Salvatore Sutera. A dire il vero già nella giornata di mercoledì, giorno ultimo per la presentazione di liste e simboli, sono state diverse le voci che si sono rincorse su probabili “inciuci” inerenti la presentazione della lista denominata “Gibellina c’è”, che sarebbe stata esclusa perchè presentata in ritardo rispetto al termine delle presentazioni fissato per le ore 12.00.

Seconda lista presentata in ritardo, quindi, e annullata. Salvatore Sutera rimane, così, l’unico candidato a sindaco per Gibellina, considerato anche il fatto che Salvatore Tarantolo, consigliere comunale di opposizione che era in campagna elettorale da settimane (con tanto di simbolo e assessori addirittura annunciati), ha optato per non presentare ufficialmente la sua candidatura. Un caso nel caso, dunque, a Gibellina.

E se il ricorso presentato dalla lista “Gibellina c’è” non dovesse essere accettato e quindi la lista non fosse riammessa, Salvatore Sutera dovrà confrontarsi con il quorum previsto dalla legge per poter essere rieletto. Una sfida che appare ardua e che, stando alle voci sempre più nitide a Gibellina, si voleva a tutti i costi evitare preparando all’ultimo momento una lista-civetta, la “Gibellina c’è”, che però è stata esclusa.

Salvatore Sutera, per la cronaca, si ripresenta alle elezioni con la lista “Continuiamo insieme. Con Sutera Sindaco”. Ma attualmente, a Gibellina, si parla solo del caso legato all’esclusione dell’altra lista.