Casi in aumento in tutta Italia, 10 morti in 24 ore. I DATI AGGIORNATI

Sono 106 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sale a 108 il totale delle persone ricoverate e a 18 il numero di quelle che necessitano di cure in terapia intensiva, con una crescita di tre ricoveri che portano a 8 i casi seguiti solo all’ospedale Cervello di Palermo. In totale salgono a 1.603 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1.477 dei quali in regime di isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 4.607 – un numero leggermente inferiore rispetto a ieri – che portano il totale a quasi 390 mila dall’inizio dell’epidemia. Resta fermo a 289 il totale delle vittime dell’epidemia, mentre i casi totali nella regione dall’inizio della pandemia sono 5032.

Anche nel resto d’Italia si assiste ad un aumento dei contagi: sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.434) per un totale di 283.180. Dai dati del ministero della Salute emerge invece un calo delle vittime, 10 in un giorno mentre ieri erano 14. Il totale complessivo dei morti sale così a 35.587. In calo anche il numero dei tamponi effettuati: 94.186, poco meno di duemila meno di ieri.

Sale il numero dei malati per Covid 19, i ricoveri nelle terapie intensive e quelli negli altri reparti degli ospedali. Dai dati del ministro della Salute emerge infatti che ci sono 35.708 attualmente positivi, 613 più di ieri, 164 persone ricoverate in rianimazione (14 in più) e 1.836 negli altri reparti, 58 in più rispetto a mercoledì. In aumento anche i soggetti in isolamento domiciliare: erano 32.806 ieri, sono 33.708 oggi, con un incremento di 902. I dimessi e i guariti, infine, sono 211.885, 613 in più nelle ultime 24 ore.

Le regioni che fanno segnare i maggiori incrementi sono la Lombardia (+245 casi in 24 ore), la Campania (+180), il Lazio (+163), il Veneto (+147), l’Emilia Romagna (+110) e la Sicilia (+106). Una sola regione è a zero nuovi casi, la Valle d’Aosta.