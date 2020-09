A Palermo oltre 3000 mq dedicati al Gusto!

Dopo la recente acquisizione da parte del Gruppo Arena di 42 punti vendita del Gruppo Auchan/Simply e 11 del Gruppo Abate/Selex, il gruppo siciliano che ha salvaguardato più di 1500 posti di lavoro, diventando leader della grande distribuzione siciliana con oltre 2500 collaboratori oltre l’indotto, Giovedì 10 Settembre ha riaperto i battenti a Palermo lo storico store di via Ugo La Malfa, all’interno del Centro Commerciale Palermo Nuova Città – “Ex Città Mercato” con insegna Iperstore Decò.

Un nuovo straordinario store, ideato e sviluppato dal Gruppo Arena come espressione massima di un mix che unisce Gusto, grande Convenienza ed Assortimento, in un’atmosfera super innovativa, elegante e non convenzionale.

La Palermo Retail, società compartecipata dal Gruppo Arena in partnership con l’impresa Arcipelago (ex Conad) rappresentata dagli imprenditori Vitale ed Amato, scommette nuovamente sulla città di Palermo proponendo un modello di supermercato, ad insegna Decò, unico nell’isola che risponde ad una nuova e più moderna concezione dell’esperienza di acquisto, pensata e sviluppata per andare sempre più incontro alle esigenze di tutti i clienti, sempre più attenti al benessere ed alla qualità della vita.

Il nuovo Iperstore Decò, il 1° nella città Palermo ed il 5° in Sicilia, delinea l’ultimo concept del Gruppo che farà da apri pista al processo di ammodernamento degli altri 4 store siciliani.

Questo nuovo grande mercato nasce come luogo di incontro, pensato per essere vissuto giornalmente come spazio di socialità fra chiacchiere e sapori, in un’atmosfera totalmente rinnovata, elegante ed all’avanguardia, volta a valorizzare le eccellenze siciliane ed italiane ma anche internazionali, proponendole ai propri clienti al prezzo giusto, tutti i giorni, fra Gusto, Convenienza e la profonda Ricercatezza che contraddistinguono gli store di Arena.

Sono tantissime le eccellenze agroalimentari, contrassegnate dal bollino “selezione gourmet”, che il Gruppo Arena ricerca con cura costantemente.

Senza mai rinunciare al risparmio, la spesa nel nuovo Iperstore Decò di via Ugo La Malfa diventa emozionale, un percorso “Gourmet Experience”, con tantissimi prodotti consumabili direttamente al punto vendita ed angoli dedicati alle degustazioni, guidati giornalmente da chef, sommelier e dallo staff interno che accompagnano i clienti attraverso il valore della scoperta del vivere sano, per un acquisto sempre più consapevole.

Protagonista del nuovo punto vendita è l’intera piazza del fresco e freschissimo che nella formula Iperstore guadagna spazio e valore, anche attraverso l’integrazione del reparto “l’Orteria”, un angolo in cui è semplice poter sperimentare ed apprezzare i sapori delle verdure, per composizioni di insalate fresche e tutti gli ingredienti per un minestrone da creare in base ai propri gusti e con un servizio di spremuta di arance self-service in uno spazio dedicato.

In “Ortofrutta” è vastissima la selezione di frutta e verdura freschissima a km zero, prodotta da coltivatori e produttori siciliani, alcuni dei quali portano la merce direttamente in-store. Ricco e con tantissimi nuovi inserimenti è l’angolo di frutta esotica.

Altra straordinaria novità si trova nel reparto “la Gastronomia” che abbraccia “la Pasticceria” ed “il Bar”, con dolci di tradizione e colazione all’italiana. La cucina interna offre tutti i giorni piatti sempre pronti o cucinati espressi da gustare a casa o immediatamente nell’accogliente “Spazio Sapore”, a pranzo, a cena o per un veloce spuntino.

“La Panetteria”, oltre a sfornare pane caldo a tutte le ore, mostra uno speciale laboratorio interno a vista per la produzione di pane, pasticceria fresca, scacciate, pizze e pani bio, con l’utilizzo di farine di grani antichi siciliani e di materie prime certificate.

Solo prelibatezze dai sapori autentici ne “La Salumeria”, con una ricchissima scelta di salumi e formaggi locali ed internazionali, oltre che una vasta gamma di prodotti dei caseifici più rappresentativi e fortemente legati al territorio.

In “Pescheria”, ogni giorno, viene servito pesce fresco, sempre altamente selezionato, pulito ed anche sfilettato e buonissimi preparati di pesce, in modalità pronto cuoci e take away ed un corner dedicato al pesce surgelato e sfuso.

Da non perdere la straordinaria rivisitazione di sushi e poke bowl con il corner “Sushi Gourmet” che propone una vasta gamma di piatti tradizionali giapponesi, reinterpretati tutti i giorni dagli chef sushimen in chiave moderna, offrendo accostamenti particolari e ricercati.

Straordinaria, in “Macelleria”, la gran selezione delle migliori carni siciliane, provenienti da una filiera altamente certificata “Antibiotic Free”, controllate e tracciate per garantire il massimo della qualità, del sapore e della sicurezza.

Dotata di celle ad umidità e temperatura controllate le carni vengono frollate per dar loro il massimo della tenerezza.

Da scoprire le carni bianche biologiche, gli straordinari tagli “selezione gourmet” di chianina, scottona, asina, angus, manzo, suino nero siciliano e gli spettacolari e colorati pronto-cuoci, preparati in store ogni giorno dai maestri macellai.

“La Cantina” del nuovo Iperstore Decò è un’enoteca di grande Qualità che racchiude etichette di vini e birre nazionali, dal sud al nord, fino ad etichette dal mondo. Provenienza, temperatura di servizio ed abbinamenti culinari sono solo alcune tra le informazioni che i sommelier forniranno ogni giorno ai clienti.

All’interno della cantina, è inoltre possibile raffreddare in pochi minuti il vino scelto, grazie ad un abbattitore di temperatura!

Ampio spazio è stato riservato al reparto salutistico, con un vastissimo assortimento di prodotti bio, benessere, integrali, freefrom, senza glutine, vegani e vegetariani.

Vastissima è l’area Bazar, dedicata all’oggettistica e utensileria per la casa e complementi d’arredo, attrezzi per il giardino, biciclette, libri, piccoli e grandi elettrodomestici, telefoni, accessori per l’auto e cancelleria per la scuola, gli uffici, il tempo libero ed oggetti adatti per ogni ricorrenza.

Il nuovo Iperstore Decò è caratterizzato anche dalla sua anima “green”, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, sistemi evoluti ed impianti ad illuminazione a led e coperture in tutti i banchi frigo, garantisce ridotti consumi di energia, di inquinamento ed emissioni di Co2.

Innovativi anche gli elementi di servizio, come il free wi-fi, l’elimina coda digitale, le casse self check out oltre alla dozzina di tradizionali, 830 posti auto 20 dei quali riservati ai portatori di handicap, i corsi di cucina aperti a tutti, oltre a cooking show ed eventi formativi con noti chef e sommelier.

Inoltre, all’interno del Centro Commerciale Palermo Nuova Città sono presenti un grande store Unieuro ed altri negozi di servizio come bar, farmacia, sportello bancomat ed altro ancora.

In occasione della nuova apertura, inoltre, il Gruppo Arena lancerà il sito di “E-commerce ARENA-SHOP”, che sarà pubblicato a breve online, con servizio di consegna a domicilio su tutta la città di Palermo e ritiro direttamente al punto vendita.

L’Iperstore Decò di via Ugo La Malfa, sarà aperto tutti i giorni, da Lunedì a Domenica, dalle 8:30 alle 20:30, sabato invece con chiusura alle ore 21:00.