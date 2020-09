Rosolini, appartamento in fiamme

Un'anziana si è messa in salvo.

SIRACUSA – Potrebbe essere stato un fulmine, nel pomeriggio di oggi, quando una consistente attività elettrica annunciava l’arrivo di un temporale in provincia di Siracusa, ad aver provocato l’incendio in un appartamento di via Carducci a Rosolini.

Quando le fiamme e il fumo hanno invaso l’abitazione, l’anziana signora che vi risiedeva ha avuto la prontezza di allontanarsi, riversandosi in strada e mettendosi al riparo. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Noto, che hanno circoscritto il rogo. In attesa delle verifiche, la casa al momento non è agibile. Il fumo, infatti, ha annerito le pareti e il tetto di diversi vani.