Itf Junior, vittoria palermitana al maschile

PALERMO – Grande spettacolo e una buona cornice di pubblico hanno fatto da sfondo all’ultimo atto del VI Torneo Internazionale Itf junior città di Palermo concluso quest’oggi sui campi di viale del Fante.

Gabriele Piraino profeta in patria. Il tennista mancino classe 2003 si è imposto facilmente sul britannico di origini italiane Giacomo Revelli della Rome Tennis Academy. L’allievo di coach Davide Cocco e del preparatore Piero Intile ha fatto suo il confronto con lo score di 63 61. Piraino in tutto il torneo non ha lasciato per strada neppure un set ai suoi avversari.

“Felicità doppia. Vincere in casa davanti ad amici e parenti è davvero speciale. Oggi ho giocato molto bene lungo tutta la durata del match”. Queste le dichiarazioni a caldo del palermitano, vincitore nel 2019 del torneo dell’Avvenire.

Nel singolare femminile, andato in scena in precedenza, affermazione della tennista dell’Harbour Tennis Club Milena Jevtovic che ha impedito ad Anastasia Abbagnato il sogno di vincere davanti ai propri tifosi

La lombarda, dopo aver perso il primo set col punteggio di 63 ha vinto i restanti due per 64 62. Nota curiosa è che la vincitrice dai quarti in poi ha battuto solo giocatrici del Ct Palermo; la prima testa di serie Giorgia Pedone ai quarti, Virginia Ferrara in semifinale e oggi la Abbagnato. Quest’ultima si consola con la vittoria nel doppio insieme a Virginia Ferrara.

“Non mi aspettavo di vincere il torneo – racconta la Jevtovic – sono davvero felice. Sono stata molto solida mentalmente e ordinata in campo. Ho lottato punto su punto, questa è stata la chiave che mi ha permesso di trionfare. Faccio comunque i complimenti ad Anastasia per la prestazione e per il tennis che ha espresso questa settimana. Adesso torno a casa ad allenarmi per due settimane”.

Presenti alla premiazione, il vicepresidente Giorgio Lo Cascio e il deputato allo sport Marco Valentino i quali, dopo aver fatto i complimenti ai finalisti, hanno ringraziato gli sponsor (Banca del Fucino, Head e Tecnica Sport).

Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri, supervisor itf Riccardo De Biase.

Va in archivio un’edizione che per via del Covid ha rischiato di non disputarsi, ma che invece ha riscosso grande interesse e l’ammirazione da parte degli attori protagonisti per la brillante organizzazione del Ct Palermo.