Il club cerca un estremo difensore per il prossimo campionato di Serie C

CATANIA – Dopo i primi rinforzi il Catania continua a lavorare ad altri arrivi. Il club etneo cerca un portiere affidabile per il prossimo campionato e sta valutando due profili che potrebbero fare al caso suo.

Nella lista ci sono Perina, svincolato dal Cosenza, e Santurro che arriverebbe in prestito dal Bologna. Per il primo si è trattato a lungo, ma le richieste dell’ex Cosenza non si collimano con quelle del club etneo, il portiere infatti chiede un contratto triennale, cosa che il Catania non vuole offrire.

Per Santurro il trasferimento potrebbe avvenire in prestito. L’estremo difensore sa che con il Bologna non troverebbe spazio e accetterebbe volentieri il trasferimento in Sicilia in prestito, dove potrebbe tornare a giocare e magari guadagnarsi una riconferma in vista del prossimo campionato.