Trapani, ancora incertezza

TRAPANI – In casa Trapani, giorno dopo giorno, aumentano le preoccupazioni per le sorti del club. Le trattative per la cessione del club non fanno passi avanti e Alvision non sembra intenzionata a continuare a gestire il club.

I calciatori non hanno ancora cominciato ad allenarsi in gruppo e alcuni di loro, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, si allenano all’alba sulla spiaggia di San Giuliano.

Per l’acquisizione del club è ancora vivo l’interesse dell’imprenditore romano Gianluca Pellino, ma ieri ha dato l’ultimatum ed entro domani vorrà una risposta. Petroni avrebbe chiesto 200 mila euro all’atto della firma e 450 mila dai diritti della Lega, la controfferta è stata 200 mila euro garantiti dalla Lega, già esigibili, l’impegno allo svincolo della fideiussione da 800 mila euro della stagione conclusa e di quella da 350 mila euro di quella attuale, oltre al pagamento dei debiti.

Pellino, però, non è il solo interessato. In attesa c’è il comitato “C’è chi il Trapani lo ama” che ha avanzato un’offerta che prevede la sostituzione delle garanzie fideiussorie oltre al 50% della quota finora investita da Alivision, dopo la cessione dei calciatori.