Anche Catania si mobilita sul fronte del No. Il 20 e 21 settembre si terrà il Referendum Costituzionale, il cui esito confermerà o cancellerà la riforma del taglio dei parlamentari. Oggi, domenica 13 settembre, , nonostante la pioggia momentanea e il vento contrario, in piazza Europa sono presenti Volt, Azione e Più Europa per sensibilizzare sulle motivazioni del No i catanesi che passeggiano intorno al Lungomare. Il banchetto resterà allestito fino alle ore 21.