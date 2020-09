PALERMO – Aumenta ancora il numero dei positivi al Coronavirus nel Palermitano. Dopo i casi registrati a Belmonte Mezzagno, Bagheria, Montelepre, Partinico, Terrasini, San Giuseppe Jato, Cinisi e Borgetto, il Covid colpisce ancora alle porte della città, con due nuovi casi a Villabate. A comunicarlo poche ore fa sui social è stato il sindaco, Vincenzo Oliveri: “Mi dispiace informare la cittadinanza che nel nostro territorio si sono verificati altri due casi di Coronavirus all’interno di altro gruppo familiare. Sono stati già attivati tutti i servizi per individuare e isolare i soggetti che hanno avuto contatti con i due contagiati al fine di farli sottoporre a tampone. augurandoci che non si sia in presenza di un nuovo focolaio, si raccomanda di non trascurare le misure di protezione personale.

Stamattina anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha informato i propri concittadini sulla situazione attuale: nella frazione di Pioppo sono stati accertati tre casi di Covid-19. “Attraverso l’Asp – ha precisato – sono stati ricostruiti tutti i contatti e si sta procedendo alla verifica dei tamponi. Qualcuno è già risultato negativo. È chiaro che dobbiamo convivere con il problema affrontandolo però senza timori ma con grande senso di responsabilità. Vi terrò aggiornati sulle condizioni dei nostri concittadini”.

Casi che rendono più pesante il bilancio nel capoluogo siciliano, visto che in città si contano già più di trenta casi. Tra i positivi al coronavirus nel Palermitano c’è anche un bimbo di 28 giorni. Il piccolo di San Giuseppe Jato stava male ed è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello. Dopo i controlli è risultato positivo. Adesso anche i genitori faranno i tamponi alla Asp di Palermo perchè quella di Partinico competente per territorio è chiusa perché il personale è in quarantena dopo che il dirigente è stato contagiato. “Sto monitorando la situazione – dice il sindaco di San Giuseppe Jato Rosario Agostaro – Non ho nulla di ufficiale. Saprò qualcosa nelle prossime ore”. Intanto, nella giornata di ieri si sono verificati due decessi all’ospedale Cervello e c’è stata un’altra vittima a Villa Sofia: si tratta di una donna di 72 anni, deceduta sempre ieri nel reparto di Cardiologia dopo essere stata ricoverata in Neurochirurgia e Neurorianimazione.

La paziente era ricoverata dal 27 agosto. Il tampone effettuato dopo la morte avrebbe dato esito positivo; mentre quello fatto prima del ricovero era risultato negativo. La donna era stata ricoverata prima in neurochirurgia per un intervento alla colonna vertebrale. Poi è stata trasferita in neuro rianimazione. Nel corso del ricovero ha eseguito diversi esami radiologici e quindi è stata trasferita più volte in radiologia. Oggi tre nuovi contagi tra le pazienti che erano ricoverate con lei in Neurochirurgia.