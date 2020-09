CARLENTINI – Il tecnico del Carlentini, Vittorio Jemma, ha parlato dopo che il suo club è stato eliminato dall’Acicatena in Coppa. Ecco le sue parole rilasciate al termine della gara.

“Ci è mancata solo la vittoria, abbiamo fatto una grandissima prestazione. Siamo stati determinati, abbiamo schiacciato gli avversari per tutta la gara subendo gol solo all’inizio per uno svarione. Il loro portiere ha fatto almeno 6 miracoli, questo è il Carlentini che voglio vedere per tutta la stagione”.