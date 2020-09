Catania, si cerca un difensore

CALCIOMERCATO SERIE C

CATANIA – La campagna acquisti del Catania, dopo sei arrivi, non si ferma. Il club etneo è ancora alla ricerca di rinforzi per il prossimo campionato e nelle prossime ore potrebbe annunciarne altri.

Nel mirino della dirigenza c’è il ventottenne Nicholas Allievi della Juve Stabia, per il quale c’è una trattativa in corso. L’alternativa è il palermitano Luigi Silvestri che il tecnico Raffaele conosce per aver avuto al Potenza.

Oggi intanto, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’arrivo in prestito del portiere Santurro dal Bologna, ma anche dell’attaccante Sarao dalla Reggina.

Inoltre lo staff tecnico sta valutando l’attaccante belga Jens Naessens, svincolatosi dal Ksv Roeselare, che da qualche giorno si allena a Torre del Grifo e questa settimana verrà presa una decisione.