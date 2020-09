PALERMO – “E’ una grande gioia sapere del ritorno a casa del Presidente Berlusconi, che ha saputo vincere un’altra battaglia, questa volta contro il coronavirus”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè. “Continuiamo a restare vicini al nostro instancabile presidente che, – aggiunge – anche durante il ricovero in ospedale, non ha smesso mai di lavorare per il partito e per l’Italia, non facendo mancare la sua presenza ai nostri candidati alle prossime elezioni amministrative. Grazie Presidente”. (ANSA).