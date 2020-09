I 5 Stelle: “Armao viene all’Ars ma non ci sarà il dibattito”

PALERMO – “Armao, domani in aula per relazionare sulla Finanziaria? Siamo stati noi a chiederlo, ma con un dibattito sul tema. Invece, come sembra essere ormai prerogativa di questo governo, non ci sarà discussione, e allora quello che poteva essere un proficuo ed importante appuntamento rischia di essere l’ennesima farsa targata Musumeci”. Ad affermarlo è il deputato all’Ars del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri, componente della commissione Bilancio di palazzo dei Normanni.

“Visto che – continua Sunseri – domani non ci sarà modo di interloquire con questo governicchio, che ha lasciato per mesi i siciliani senza un euro, come avevamo ampiamente previsto, Armao in aula risponda almeno a queste domande: che fine ha fatto la finanzaria da guerra approvata a maggio? Ad oggi nemmeno un euro è arrivato ai siciliani, e solamente 400 milioni sono strati riprogrammati su carta. Il resto? I 100 milioni per i prestiti alle famiglie? I 70 milioni di bonus alimentari promessi a fine marzo? I 75 milioni di euro al turismo che ad oggi, a stagione terminata, sono solamente nei comunicati stampa dell’assessore Messina? I 300 milioni di fondo perequativo per i comuni siciliani? L’esenzione del bollo auto? I 30 milioni per la pesca? I 50 milioni per l’agricoltura? Il silenzio di questo governo è imbarazzante”.

“Come si può – prosegue Sunseri – pensare di distribuire 130 milioni di euro alle imprese che riusciranno a cliccare il più velocemente possibile? È questo l’aiuto che Musumeci, Armao e Turano vogliono garantire alle imprese siciliane? Con il click day? Gli imprenditori della Madonie, dei Nebrodi e delle aree interne avranno le stesse possibilità dell’impresa di Palermo?”