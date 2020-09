Il tribunale di Bologna ha imposto per un anno il “controllo giudiziario” alla società “LG Costruzioni srl” di Reggio Emilia, gestita dai figli di Ignazio Salvo, Luigi e Maria, che ormai da anni vivono in Emilia Romagna.

Ignazio Salvo, assieme al cugino Nino, negli anni Settanta e Ottanta, gestiva le esattorie siciliane. Diversi pentiti, fra cui Tommaso Buscetta, dissero che i cugini erano “organicamente inseriti in Cosa Nostra sin da epoca anteriore al 1976”. E arrivò la condanna.

Si tratta del “primo provvedimento a livello nazionale – si legge in una nota del Servizio centrale anticrimine della polizia di Stato, diretto Giuseppe Linares – in quanto proposto all’organo giudicante in forma congiunta da un procuratore distrettuale (quella di Bologna, guidata da Giuseppe Amato) e da un questore (Giuseppe Ferrari di Reggio Emilia), dietro input e con il supporto investigativo del servizio centrale anticrimine del ministero dell’Interno”.

Per dodici mesi un amministratore giudiziario affiancherà i vertici societari nella gestione con l’obiettivo di allontanare il rischio di infiltrazioni mafiose. Dalle indagini sarebbero emersi rapporti di interesse fra la “LG Costruzioni”, che costruisce soprattutto ville di lusso, e gruppi vicini al clan di ‘Ndrangheta “Grande Aracri di Cutro”.

L’inchiesta è partita dalla richiesta della società di rinnovo dell’iscrizione alla “White list” della prefettura di Reggio Emilia. Sono così emersi i rapporti familiari con i mafiosi Salvo e quelli recenti con i calabresi.

Da qui proposta la proposta di controllo giudiziario che in caso di società con un quadro “non del tutto compromesso” ha l’obiettivo di stoppare le infiltrazioni mafiose, preservare l’attività economica e salvagardare i posti di lavoro.