PALERMO – Arriva in commissione Affari istituzionali dell’Ars la nomina di Giovanni Occhipinti quale Commissario Straordinario dell’Irsap, l’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive. Si tratta del secondo tempo di un film già andato in scena. La giunta regionale aveva designato Occhipinti per l’incarico esattamente due anni fa. Ma la nomina era rimasta congelata anche per una querelle sul possesso dei titoli sollevata dal deputato regionale del Pd Nello Dipasquale. Che adesso è pronto a dare di nuovo battaglia.

Il parlamentare ragusano, infatti, ha scritto una lettera a tutti i componenti della commissione dell’Ars e agli uffici, tornando a sollevare la questione del possesso dei titoli richiesti dalla legge per assegnare un incarico di questo tipo. Dipasquale nella lettera fa le pulci ai titoli presentati dal commissario designato (soffermandosi su una serie di incarichi in società private), definendo l’assegnamento dell’incarico “assolutamente illegittimo”. Di diverso parere la giunta regionale, visto che quest’estate l’assessore alle Attività produttive ha di nuovo proposto l’incarico a Occhipinti, già assessore comunale a Ragusa e vicino negli ultimi anni al movimento politico di Musumeci, affermando che questi era in possesso dei requisiti.

Il pallino passa ora nelle mani della prima commissione dell’Ars, che dovrà pronunciarsi prima che scattino i termini del silenzio assenso. L’Irsap è l’ente, introdotto da una riforma del governo Lombardo quando assessore alle Attività produttive era il confindustriale Marco Venturi, che ha sostituito i vecchi consorzi Asi nella gestione delle aree industriali siciliane. L’istituto è stato anche al centro di alcune vicende finite nell’inchiesta sull’ex presidente della Confindustria Antonello Montante. (R. Pol.)