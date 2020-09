L’Oms: “Non toccatevi i gomiti quando vi salutate”

Meglio non salutarsi toccandosi i gomiti. Lo dice l’Oms. Dall’inizio della pandemia di Covid-19, molte persone in tutto il mondo hanno sostituito la stretta di mano col saluto col gomito, ritenuto più sicuro. Ma già dallo scorso marzo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), aveva disincentivato questa abitudine, spiegando che non consente di osservare la distanza di sicurezza consigliata.

No al saluto col gomito

In questi giorni, il numero uno dell’Oms è ritornato sul tema, ritwittando un post dell’economista Diana Ortega. “Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti, perché impedisce di stare a un metro di distanza dagli altri e consente la trasmissione del virus attraverso la pelle. Il modo più sicuro per salutare gli altri in questo periodo è portarsi una mano al cuore”, si legge nel tweet.