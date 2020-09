PALERMO – La polizia di Stato ha denunciato un uomo di 46 anni che ha insultato e minacciato medici e infermieri e distrutto alcune apparecchiature al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. L’uomo era arrivato in ospedale, forse ubriaco, dopo essersi fratturato il polso durante una rissa. Mentre attendeva il proprio turno nell’area d’emergenza, è andato in escandescenza . Prima ha aggredito verbalmente i sanitari poi ha distrutto un monitor utilizzato nell’area pre triage paralizzando di fatto le attività per più di un’ora. (ANSA).