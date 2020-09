Palermo, oggi la ripresa degli

Dopo il periodo di ritiro i rosanero tornano ad allenarsi in città

PALERMO – Dopo diciannove giorni di ritiro a Petralia Sottana il Palermo è tornato in città. I ragazzi di mister Boscaglia hanno usufruito di due giorni di riposo e oggi pomeriggio torneranno ad allenarsi al “Barbera”.

Il lavoro sarà incentrato per far arrivare la squadra in forma al 27 settembre, giorno dell’inizio del campionato, ma dovrà farlo lavorando tra il Pasqualino di Carini e il Barbera. Intanto dovranno essere valutate le condizioni del portiere Pelagotti, fuori dal 27 agosto, e di Doda che durante il ritiro ha rimediato una lesione alla regione mio-tendinea del bicipite femorale sinistro.