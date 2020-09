Palermo, si allontana Kanoute

L'attaccante di proprietà del Catanzaro non sembra essere una prima scelta per il Palermo

PALERMO – Oggi il Palermo dopo aver chiuso il ritiro a Petralia Sottana, ritornerà ad allenarsi in città ma Boscaglia sa bene che la squadra va ancora completata perché mancano alcuni elementi.

La dirigenza si è mossa per trovare l’attaccante, ma qualcuno dei nomi sondati sembra pronto ad essere eliminato dalla lista. Stefano Pettinari, attualmente al Trapani, potrebbe essere escluso perché sta per trasferirsi al Venezia. La stessa cosa potrebbe succedere per Mamadou Kanoute. La seconda punta senegalese, di proprietà del Catanzaro, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, non è in cima alla lista delle preferenza della dirigenza rosanero, che ha solo effettuato un sondaggio senza ulteriori contatti. Il Catania potrebbe approfittare di questa situazione ed assicurarsi le prestazioni del classe ’93, ma prima deve cedere qualche calciatore.

Per il centrocampo si attende soltanto l’arrivo in città di Jeremie Broh, centrocampista di proprietà del Sassuolo, ma lo scorso anno al Cosenza. Per lui c’è già l’accordo con i neroverdi, ma la mediana dovrà essere completata da altri due elementi.