Tremestieri, sarà allestita una postazione per effettuare i tamponi

TREMESTIERI – Il Sindaco Santi Rando e l’Assessore alla sanità Fabrizio Furnari, di concerto con il Direttore Sanitario dell’Asp di Catania Dott. Antonino Rapisarda, il Commissario per l’Emergenza Covid dott. Pino Liberti ed il Direttore del Distretto Sanitario Dott. Carmelo Sambataro comunicano che, vista la positività al Covid-19 del candidato sindaco Santo Nicosia, sarà allestita una postazione dedicata presso i locali dell’Asp siti in via Palmentazzo a Tremestieri Etneo dove sarà possibile effettuare i tamponi a partire da martedì mattina a tutti i cittadini che sono entrati in contatto con il candidato. Il Comune di Tremestieri Etneo ringrazia le Autorità sanitarie per la collaborazione istituzionale che ha consentito di trovare rapidamente una soluzione dedicata. Nella sede di via Palmentazzo saranno presenti i medici dell’Asp che forniranno in tempi rapidissimi l’esito dei tamponi ai cittadini. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti attraverso le pagine istituzionali.