L'azienda di via Cusmano prosegue il percorso di stabilizzazione del personale

PALERMO – L’Asp di Palermo ha avviato nuovi reclutamenti che porteranno alla firma del contratto a tempo indeterminato di 10 nuovi coadiutori amministrativi, 10 operatori tecnici informatici e 5 operatori tecnici magazzinieri. I posti saranno ricoperti dai contrattisti ex Lsu mediante scorrimento delle graduatorie esistenti, in continuità con l’accordo sottoscritto con i sindacati all’inizio delle operazioni di stabilizzazione avviate dalla direzione aziendale.

“Con l’assessorato regionale alla Salute – spiega una nota dell’Asp di Palermo – continuiamo a mantenere alto il livello di attenzione in materia di stabilizzazione del personale ex Lsu, nell’ottica dell’azzeramento del precariato storico che da 25 anni si è perpetrato nell’azienda sanitaria’. Sono, inoltre, in corso di definizione le procedure interne che consentiranno di aumentare da 3 a 14 i posti da assegnare di autista categoria BS. L’incremento consentirà di rendere vacanti e disponibili 14

posti di autista categoria B, da assegnare, secondo l’ordine di graduatoria, ad altrettanti contrattisti che hanno già partecipato alla selezione dedicata.

Complessivamente verranno stabilizzati 39 precari che si aggiungono agli oltre 300 che hanno firmato il contratto a tempo indeterminato ad inizio 2020. L’Asp di Palermo ha, anche, attivato due nuovi corsi di qualificazione professionale di operatore socio sanitario (riservati, sempre, al personale ex Lsu) a cui hanno aderito 33 lavoratori precari i quali, alla fine del corso, avranno un contratto a tempo indeterminato. “L’Azienda prosegue nell’azione avviata da quando è scattato il piano delle stabilizzazioni voluto dal presidente della Regione Nello Musumeci e dall’assessore alla Salute Ruggero Razza. L’enorme sacca di precariato che si è generata nel tempo all’Asp di Palermo rappresenta uno dei capitoli più controversi della sanità siciliana – sottolinea la nota dell’Asp Palermo -. L’Asp ha, inoltre, adottato la delibera per bandire un concorso pubblico per 30 posti di collaboratore amministrativo (categoria D)”.