Paternò – Ancora sangue sulle strade, ancora un incidente mortale sulla strada statale 284. Un furgone e un tir si sono scontrati in contrada Scalilli tra Santa Maria di Licodia e Paternò. Precisamente il sinistro è avvenuto al km 42 nella strada che collega Adrano e Paternò.

Il conducente di uno dei due mezzi, Orazio Corsaro, trentacinquenne di Adrano, ha perso la vita. Nell’incidente è rimasto ferito un quarantaquattrenne di Valverde. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Paternò, i vigili del fuoco e gli uomini del 118.

La ricostruzione

Secondo le prime notizie il conducente di uno dei due mezzi coinvolti sarebbe finito nella corsia opposta. Saranno comunque i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi, a ricostruire la dinamica del tragico incidente.

La strada, come ha comunicato l’Anas, è stata chiusa al traffico.

Il lutto

Nel gruppo facebook Adrano Dreamers non si contano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Orazio Caruso. “Resterai sempre nei nostri cuori”, “Riposa in pace”, “Siamo vicini alla famiglia”. “Orazio lascia 5 figli”, come ricordano i compaesani di Adrano, la città è sconvolta.