VENEZIA – Catania ha illuminato il red carpet della 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. E porta a casa anche un premio. Il produttore catanese Antonio Chiaramonte, infatti, ha vinto per la categoria impegno sociale il premio Starlight Cinema International Award 2020 con il film “Io ho denunciato”. A consegnare l’ambito riconoscimento è stata la conduttrice Anna Pettinelli.

L’opera cinematografica, la cui regia è curata da Gabriel Cash, è ispirata alla storia vera di un imprenditore siciliano che dopo anni di soprusi decide di denunciare i suoi aguzzini ed entra così nel piano di protezione in qualità di testimone di giustizia. DAlla pellicola emergono le paure e le ansie di una scelta così radicale. Inoltre il film vuole chiarire la sostanziale differenza tra “testimoni di giustizia” (cittadini onesti che si ribellano al criminale potere mafioso) e “collaboratori”. Una differenza purtroppo molte volte non evidenziata.

“Sono lieto e onorato di ricevere questo prestigioso premio dedicato alla speranza e alla determinazione, alla nascita e alla rinascita di un nuovo modo di fare cinema basato sulla cultura della legalità”, commenta a LiveSicilia il produttore Antonio Chiaramonte. “E’ stato emozionante – aggiunge – per me dividere il red carpet con il mio cast di attori e tecnici, con il mio regista e con l’ideatore di questo nuovo progetto, l’avvocato Enzo Guarnera (con lui nella foto, ndr) a cui sono molto legato professionalmente e amichevolmente. È stata una sorpresa che non mi aspettavo e che mi ha particolarmente emozionato quando sono stato premiato personalmente dal direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera. Concorrevo nella sezione dei film dediti al sociale, con produzioni americane, russe, francesi, spagnole, tedesche ed italiane che presentavano opere con cast stellari e investimenti milionari, con tematiche sociali diverse, basate sulla violenza domestica, tossicodipendenza , bullismo ed altro, ma nessuno di loro aveva un messaggio cosi forte ed innovativo come il mio film “Io ho Denunciato” .”Cosa mi ha portato questo premio”? Tanti nuovi legami professionali – risponde Chiaramonte – molti dei quali provenienti dall’estero e molte commissioni su alcune nuove produzioni di opere cinematografiche, tanto che da oggi e per tutto il 2021, saremo carichi di lavoro. L’emozione di rilasciare interviste e la notorietà a livello internazionale mi ha fatto capire quanto sia importante vincere a Venezia per un produttore cinematografico. “Io ho Denunciato” – aggiunge il produttore – rappresenta solo l’inizio di un importante percorso finalizzato alla diffusione di un messaggio di legalità attraverso l’arte cinematografica”.

Chiaramonte evidenzia l’importante del messaggio che il grande schermo può trasmettere. “Il cinema deve riscoprire l’impegno civile, volto alla presa di coscienza delle più rilevanti problematiche sociali. In particolare, la mia casa cinematografica Cinemaset intende privilegiare il mondo giovanile. A tale scopo, grazie al Ministero della Pubblica Istruzione, abbiamo programmato di portare questo cinema nelle scuole di tutta Italia, mediante proiezioni e successivi dibattiti proiettati all’educazione alla legalità”.