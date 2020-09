ROMA – Il governo è disponibile a riferire sulle linee essenziali del documento, sia nelle sedi decentrate delle commissioni sia nella sede plenaria. Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella lettera con cui ha trasmesso ai presidenti delle Camere la proposta delle linee guida per la definizione del Piano italiano di ripresa e resilienza per accedere ai fondi previsti dal Recovery Fund. Il governo cerca un ok rapido per pochi grandi progetti, a tappe serrate da qui a inizio gennaio quando si potranno presentare all’Ue. ‘Se falliamo mandateci a casa’, ha detto ieri il premier. Il Recovery occasione da non perdere, nota il governatore di Bankitalia Visco.