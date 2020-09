PALERMO – È cominciata la stagione in casa Green Basket. La squadra, guida da coach Alberto Mazzetti è tornata sul parquet e lavora al prossimo campionato di Serie B.

Mazzetti ha commentato così il primo allenamento: “Saranno otto settimane lunghe settimane dove dovremo essere bravi a rimettere in moto i ragazzi. Tutto quello che è successo è una grande anomalia, ma abbiamo il tempo per supplire al problema. In questa settimana lavoreremo sulla parte fisica, anche con qualche concetto di base“.

“Avremo un primo appuntamento a Trapani in amichevole, che sarà – conclude il coach – un appuntamento importante contro una squadra di A2, in più le gare di Supercoppa e le altre amichevoli per arrivare pronti alla prima gara di campionato“.