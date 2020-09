PALERMO – “Confermo la notizia del collega risultato positivo al Covid e sottolineo il suo grande senso di responsabilità nel comunicare subito quando accaduto”. A parlare è il presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo Giovanni Immordino che ringrazia “il presidente della Corte di appello e del Tribunale che hanno mostrato grande sensibilità nell’affrontare la situazione in generale e nel caso particolare. La collaborazione del Consiglio è massima”.

Nel contempo, però, è a loro che Immordino lancia un invito, senza polemica ma in maniera netta, affinché “si vigili sul rispetto delle fasce orarie per la convocazione dei processi che se non rispettate possono dare vita ad assembramenti”.

Ci sono giorni in cui vengono convocati decine di processi tutti alle “ore 9:00 e seguenti” e la concentrazione di persone nelle aule e nei corridoi diventa inevitabile.

“Tutto può accadere, specie in un logo aperto al pubblico – aggiunge Immordino – ma noi dobbiamo fare di tutto affinché non accada. Noi vogliamo e dobbiamo lavorare e per farlo vanno adottate tutte le precauzioni necessarie. Nessun allarme, ma attenzione massima. I presidenti invitino al rispetto delle fasce orarie e si lavorerà con maggiore serenità”.