Esordio in casa per il Catania e per il Trapani. Derby previsti a novembre

ROMA – Sono stati presentai i calendari del prossimo campionato di Lega Pro, che vedrà, nel Girone C, impegnate tra le altre le siciliane Palermo, Catania e Trapani.

Il Girone C è ritenuto, da molti, una Serie B2 visto che, oltre quelle già citate, ci saranno anche Avellino, Ternana, Catanzaro, Bari e non solo. La prima giornata del campionato sarà il 27 settembre e con tutta probabilità si giocherà senza il pubblico per via delle norme anti-Covid.

La prima giornata il Catania sarà impegnata in casa contro la Paganese. Trasferta abruzzese per il Palermo che sarà impegnato in casa del Teramo. Il Trapani, invece, ospiterà, la Casertana.

In basso il turno completo per la prima giornata di campionato:

Il Palermo per l’esordio in casa ospiterà il Potenza, il derby con il Catania sarà invece giorno 8 novembre, quello con il Trapani il 22 dello stesso mese.

Catania e Trapani, invece, si affronteranno alla quarta giornata (11 ottobre) in casa degli etnei.

La chiusura del campionato sarà il 25 aprile con la trasferta contro il Virtus Francavilla per il Palermo, per quella contro Foggia o Bisceglie per il Catania e a Potenza per il Trapani.

Di seguito tutte le gare del Palermo, Catania e Trapani: