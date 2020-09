La Corte d'Appello e la Procura generale hanno stabilito una serie di misure in occasione dell'udienza preliminare che si terrà il 3 ottobre.

CATANIA – Un vero e proprio dispositivo di sicurezza è stato predisposto dalla Procura Generale di Catania e dalla Corte d’Appello per l’udienza preliminare che vedrà davanti al Presidente dei gip etnei, Nunzio Sarpietro, Matteo Salvini. La data è quella del prossimo 3 ottobre.

Il caso Gregoretti

L’ex ministro dell’Interno rischia il processo per il reato di sequestro di persona. Il gup, infatti, dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata a seguito dell’inchiesta riguardante la gestione dello sbarco di 131 migranti bloccati a bordo della nave della Guardia Costiera Gregoretti dal 27 al 31 luglio 2019. I migranti restarono nell’imbarcazione fino a quando non arrivò l’autorizzazione dello sbarco ad Augusta, nel siracusano.

L’udienza preliminare

L’udienza preliminare, che è arrivata dopo l’autorizzazione a procedere del Senato e la conseguente richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura distrettuale di Catania, si svolgerà alle 09.30 nell’aula Serafino Famà.



Le misure di sicurezza

Sabato 3 ottobre il Palazzo di Giustizia di piazza Verga sarà blindato. La Corte d’appello ha disposto “per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, il divieto assoluto di parcheggiare le autovetture private e le auto di servizio in tutti gli spazi disponibili nel piazzale antistante” il Tribunale. Divieti di parcheggiare anche “negli stalli delineati da segnaletica riservata e lungo gli spazi perimetrali”.



La Procura generale ha disposto, invece, la chiusura degli sportelli aperti al pubblico. Inoltre quel giorno non si potranno celebrare udienze diverse da quelle già previste in calendario. Inoltre la Pg ha vietato attività che comportino l’accesso agli uffici giudiziari di persone che non svolgano la professione legale.