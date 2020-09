Una immane tragedia, quella che si è verificata in Toscana. Un bambino di 4 anni è morto a Castagneto Carducci, frazione di Donoratico (Livorno), dopo che uno scuolabus lo ha investito vicino a casa.

L’incidente è accaduto intorno alle 13. Secondo quanto ricostruito dai primi soccorritori, il bambino sarebbe stato in sella alla sua bicicletta e sarebbe sbucato in strada tra le auto posteggiate vicino al marciapiede quando è stato investito dallo scuolabus che stava transitando in quel momento. Per il piccolo non c’è stato niente da fare.