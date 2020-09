SIRACUSA – Custodiva all’interno delle mura di un casolare in contrada Gualdara, a Lentini, 280 grammi di cocaina, una pistola e carte di identità non intestate. Gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Lentini hanno arrestato Alfio Amenta, 37 anni. Il blitz è scattato ieri mattina: nel casolare nel quale Amenta risiedeva gli investigatori, con l’ausilio della squadra cinofili, hanno trovato droga, armi e munizioni. La polizia scientifica di Roma con un georadar ha scandagliato tutto il terreno circostante e nascosti tra le intercapedini sono stati trovate una pistola calibro 38 rubata nel 2010 a Piazza Armerina e i proiettili, 280 grammi di cocaina, un pizzino con l’elenco di numerose armi da guerra e due carte di identità non intestate del Comune di Lentini. Nel terreno sono stati trovati 50 bossoli già esplosi di fucile mitragliatore AK47. (ANSA).