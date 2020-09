PALERMO SERIE C

“Tutte le partite contano allo stesso modo perché i punti lasciati indietro poi non te li restituisce nessuno“

PALERMO – Il Palermo comincerà il proprio campionato il 27 settembre in trasferta contro il Teramo, dopo avrà, in successione, Potenza, Teramo e Avellino. Certamente non un avvio facile.

Mister Boscaglia commenta così il calendario: “Un inizio difficile, soprattutto alla terza dell’infrasettimanale. Sono tutte squadre molto competitive, noi siamo ancora in una fase di costruzione. Tutte le partite contano allo stesso modo perché i punti lasciati indietro poi non te li restituisce nessuno. Incontreremo squadre che hanno fatto bene lo scorso anno, molte delle quali già ben strutturate dalla passata stagione. Sarà un campionato difficile ma daremo tutto e abbiamo il dovere di giocarcela al meglio e capitalizzare tutte le prestazioni”.