CATANIA – Condanna della Corte dei Conti: il segretario del Pd, Angelo Villari, interviene attraverso un post su facebook. “Ieri la Corte dei Conti ha emesso un provvedimento che in larga parte conferma sanzioni amministrative per tutti i componenti della Giunta Bianco, tra i quali come sapete ci sono io. E’ chiaro che una vicenda così complessa dovrà avere lunghi ed approfonditi passaggi ed un intero giudizio per chiudersi. Si tratta di un decreto non definitivo e non esecutivo – e non di una sentenza – a cui ovviamente farò opposizione e, ne sono certo, riusciremo a far valere le mie e le nostre ragioni”, scrive. “Per quello che riguarda il PD catanese credo sia giusto sottolineare che da parte mia e nostra l’impegno che stiamo profondendo per rilanciare il nuovo PD non si ferma, anzi deve continuare con più vigore. Per questo porteremo avanti il programma di lavoro, a partire dalla Festa dell’Unitá cha abbiamo deciso di svolgere dal 25 al 27 settembre prossimi”, continua l’ex assessore. “Avanti con forza e vedrete che riusciremo ad affermare i nostri valori e il nostro progetto politico per il nostro partito, per Catania e per la sua provincia. Sempre con la stessa forza, sempre con lo stesso entusiasmo, sempre dalla stessa parte. Un grande abbraccio e buon lavoro a tutte e a tutti”, conclude.