Nelle ultime 24 ore negli Usa, come riportavano ieri sera le agenzie, sono stati registrati 39.617 nuovi casi di coronavirus e 1293 morti, secondo il sito della Johns Hopkins University. Il numero delle vittime è il più alto da 19 agosto. La media giornaliera dei contagi in Usa è di 38.037, il 5% in più della settimana precedente.