BAGHERIA – Dopo otto anni di processo arriva l’assoluzione piena per l’ex sindaco di Bagheria Vincenzo Lo Meo, l’ingegnere Giovanni Mercadante, dirigente del settore Urbanistica, e Mario Pace, responsabile del Suap , lo sportello unico per l’attività produttive.

I tre erano imputati per abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio in una vicenda di abuso edilizio relativo a un chiosco di bibite. Il Tribunale presieduto da Fabrizio La Cascia li ha assolti con la formula “per non avere commesso il fatto” e perché “il fatto non sussiste”.

Per loro l’accusa aveva chiesto una condanna 2 anni e 4 mesi. I difensori (gli avvocati Antony De Lisi per Lo Meo, Fabrizio Biondo per Pace e Daniele Anzelmo e Giuseppe Piazza per Mercadante) hanno sempre sostenuto la regolarità delle azioni amministrative a Bagheria .