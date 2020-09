Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'impatto

SIRACUSA – Incidente mortale in via Bartolomeo Cannizzo a Siracusa. La vittima sarebbe un uomo di circa settant’anni. Non è ancora chiara la dinamica. Ad investire il pedone, in prossimità delle strisce pedonali uno scooterista. Sul posto la polizia municipale che sta eseguendo i rilievi.

L’incidente mortale

Pare che l’anziano sia morto sul colpo, a causa dell’impatto violento sul suolo. In arrivo il magistrato di turno. La zona è la stessa che tre anni fa fu teatro dell’omicidio stradale del quindicenne Renzo Formosa. Nonostante sia stato realizzato di recente uno spartitraffico, per evitare l’invasione della marcia opposta, i veicoli continuano sul loro senso unico a scorrazzare azzardando anche sorpassi e mantenendo una velocità sostenuta, nonostante i limiti stabili dal Codice della Strada.