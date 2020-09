Prendevano il reddito di cittadinanza. Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli di 24 e 26 anni accusati di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, percepivanno il sussidio erogato dallo Stato. Come spiega il Corriere.it, anche il padre avrebbe percepito il reddito e pure gli altri due arrestati per l’omicidio di Willy, Mario Pincarelli, 22 anni, e Francesco Belleggia, 23. L’indagine patrimoniale sulla famiglia Bianchi è stata disposta dalla procura di Velletri dopo che nei giorni scorsi erano emersi dubbi sul reddito dei ragazzi arrestati. In particolare i Bianchi avrebbero ostentato suv, orologi e abiti firmati pur non avendo un vero lavoro. Da qui l’esigenza di fare luce sulle vere entrate economiche.