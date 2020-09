“Daremo il massimo per competere con tutti e vincere, che è quello che importa più di tutto“

CAPO D’ORLANDO (ME) – L’Orlandina Basket lo scorso 26 agosto ha annunciato l’arrivo del centro senegalese, ma di formazione italiana Abdel Kader Pierre Fall, che in questi giorni sta prendendo confidenza con il gruppo.

“Mi sto ambientando bene – dichiara il giocatore ai microfoni del sito ufficiale – sto cercando di non perdermi per le vie della città, inoltre c’è il mare che è veramente spettacolare. Qui ero venuto solo da avversario e ora ho la possibilità di conoscere anche la città“.

Il centro racconta la trattativa per l’approdo in Sicilia: “Venire qui è stata una scelta facile. Capo d’Orlando ha visto grandi giocatori, è una piazza importante, poi ho parlato con il coach e ci siamo trovati subito d’accordo. Abbiamo trovato l’intesa e anche sul gioco siamo d’accordo“.

La nuova Orlandina sarà una squadra prettamente giovane: “Ancora dobbiamo allenarci, dobbiamo ritrovarci. Siamo giovani e possiamo fare bene, dobbiamo vivere dell’entusiasmo perché siamo giovani. L’allenamento è importane e dobbiamo allenarci bene. Mi aspetto un campionato strano, almeno per i primi mesi, perché siamo fermi da tanto, non sappiamo se ci sarà il pubblico. Ripartire è una grande cosa. Tante squadre hanno messo insieme un roster competitivo, ma noi daremo il massimo per competere con tutti e vincere, che è quello che importa più di tutto“.

In chiusura il neo acquisto ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi dell’Orlandina: “Spero di vedervi presto al palazzetto, contiamo tanto su di voi. il pubblico è caldo e legato alla squadra, vi aspettiamo. speriamo si risolva tutto il prima possibile per avervi accanto a noi“.