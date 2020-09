SANT’AGATA – Il tecnico del Sant’Agata, Pasquale Ferrara, ha parlato ai microfoni de “Il Giornale di Sicilia”. Ecco le sue parole a proposito della costruzione della squadra.

“La fase di avviamento della preparazione è completata, ora occorre accendere i motori per affrontare bene le difficoltà della serie D. Sono contento di come la squadra sta rispondendo. Queste partite inoltre mi servono per visionare i ragazzi che abbiamo in prova”.