CATANIA – Hanno voluto essere presenti anche questa volta. I tre giovani 20enni, Roberto Mirabella, Agatino Valentino Spampinato e Salvatore Castrogiovanni, hanno assistito all’udienza preliminare che li vede accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane baby sitter americana. Si sono chiuse ieri le testimonianze chieste dai difensori ‘come condizione’ al rito abbreviato.

Gli avvocati hanno posto alcune domande all’amico a cui la vittima, nella notte in cui sarebbero avvenuti gli abusi al lungomare di Catania, ha inviato – come risulta dal traffico telefonico in atti – la sua posizione e alcune richieste di aiuto rimaste però inascoltate. Il giovane, nel corso dell’esame, ha ribadito quanto già detto nel corso delle indagini preliminari aggiungendo alcuni particolari. Lui e la giovane americana si erano conosciuti su internet, per poi incontrarsi e avere un rapporto intimo. Quella notte il ragazzo non ha dato molto conto ai messaggi inviati dalla giovane straniera. Poi solo l’indomani ha scoperto cosa le fosse successo. La vittima all’amico ha inoltrato anche gli screenshot con tutte le chiamate al 112 e al 911 (numero di emergenza negli States).

La requisitoria del pm si svolgerà il prossimo 22 ottobre. Programmate anche le discussioni degli avvocati di alcune parti civili costituite, Comune di Catania, centro antiviolenza Galatea e associazione Penelope. L’udienza preliminare poi sarà aggiornata per poter dare spazio alle argomentazioni dell’avvocato Mirella Viscuso, che assiste la vittima. A seguire sarà il turno delle arringhe difensive. A quel punto il gup si ritirerà in camera di consiglio per la sentenza. Appuntamento sempre nell’aula bunker di Bicocca.