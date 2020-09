ROMA – Doppia delusione per i siciliani impegnati negli Internazionali di Tennis a Roma. Caruso è stato eliminato dal n.1 al mondo Djokovic, Cecchinato invece da Krajinov.

Il palermitano Cecchinato deve, quindi, arrendersi al secondo turno per via del 6-4 6-1. Il tennista azzurro è rimasto in gara fino al 3-3 del primo se, dopo aver preso il break non è più riuscito a riemergere, mettendo in campo una prestazione non certo ottima e mostrando una condizione fisica non ancora al top. Caruso, invece, era consapevole della missione impossibile o quasi contro il n.1 al mondo e così è stato. Il serbo Djokovic si è imposto con un 6-3 6-2 che non ha lasciato repliche.