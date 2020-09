“Sarò in città la prossima settimana per la conferenza stampa, in cui presenterò tutto l’organigramma“

TRAPANI – Da ieri il Trapani ha cambiato proprietario, al timone del club c’è l’imprenditore romano Gianluca Pellino, che è già al lavoro per costruire la squadra in vista del prossimo campionato di Serie C.

“Sono sempre stato un amante del calcio e Trapani – dichiara il nuovo presidente ai microfoni di “Tar Sicilia” – merita un discorso di alto livello. Stiamo lavorando per l’allenatore, che dovrebbe essere Oberdan Biagioni, ex calciatore degli anni ’90. Il direttore sportivo, invece, Gianluca Torma. Siamo già al lavoro per costruire la squadra e per gli allenamenti. Sarò in città la prossima settimana per la conferenza stampa, in cui presenterò tutto l’organigramma“.