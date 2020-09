Colpo in avanti per il Santa Croce

SANTA CROCE – L’U.P.D. Santa Croce Calcio rende noto il tesseramento del forte trequartista Davide Floridia.

Classe 95, il noto centrocampista offensivo, torna alla corte del Cigno a distanza di pochi mesi. Floridia infatti, ha disputato un’ottima stagione durante il campionato precedente con la maglia biancoazzurra e anche per l’attuale torneo di Eccellenza farà parte integrante del team allenato da Gaetano Lucenti.

Floridia sarà a disposizione dell’allenatore biancoazzurro già a partire da Domenica 20 settembre, in occasione della prima gara di campionato che vedrà il Santa Croce ospitare il Palazzolo allo Stadio Comunale J.F. Kennedy (gara in assenza di pubblico).

”Riavere in squadra un atleta talentuoso come Floridia ci riempie di orgoglio – commenta il direttore generale Claudio Agnello – Si tratta di un giocatore dallo spessore tecnico ed umano di altissimo livello. Le sue prestazioni sportive fanno gola a tantissimi club anche di categoria superiore, ecco perchè siamo convinti che il suo arrivo darà una marcia in più alla squadra e siamo felici che il ragazzo abbia scelto di sposare ancora una volta il progetto Santa Croce “.