Nelle ultime 24 ore si registrano 179 casi in più di Covid-19 in Sicilia. In base ai dati diffusi dal Ministero della Salute con il bollettino quotidiano, tra questi ci sono 21 ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo e 37 migranti che si trovano negli hotspot dell’Isola.

Quindici i pazienti in terapia intensiva, 1963 in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri si registra anche un decesso in più a Messina, mentre sono ormai a quota 2157 le persone attualmente positive in tutta la regione, un numero che fa giungere a 5748 il totale dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia.

I casi che preoccupano

Pandemia che preoccupa in particolare nella provincia di Palermo, la più colpite. Si registra il maggiore numero di positivi (sono in tutto settanta), e tre focolai fanno particolarmente paura. Il primo nella struttura di Biagio Conte che si trova in via Decollati e ospita senzatetto, da cui ieri è stata lanciata una disperata richiesta di aiuto e in cui i positivi continuano ad aumentare man mano che vengono eseguiti i test. Il secondo nel paese di Corleone, dove il sindaco ha deciso di adottare un mini lockdown per evitare ulteriori contagi. Il primo cittadino ha chiuso le scuole e limitato l’orario di apertura al pubblico dei pub. LEGGI L’ARTICOLO CON TUTTI I DETTAGLI. Situazione critica anche al carcere Pagliarelli, con ben 24 positivi tra gli agenti e un impiegato in ufficio. In tutti e tre i casi sono già state avviate le operazioni dell’Asp per effettuare tamponi a tappeto.

La mappa del contagio in Sicilia

Nell’Isola gli altri positivi sono così distribuiti: 31 nel Trapanese (2 migranti); 29 nel Siracusano (tutti migranti), 19 nel Ragusano, 15 nel Catanese, 6 nell’Agrigentino (2 dei quali migranti) 4 a Messina, 3 a Enna e 2 a Caltanissetta.

I dati nazionali: 10 morti in 24 ore

Netto aumento dei contagi di Covid nel resto d’ Italia: l’incremento nelle ultime 24 ore è di 1.907 nuovi casi, rilevati con 99.839 tamponi, qualche migliaio in meno rispetto a quelli effettuati ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 294.932. Cala lievemente il numero giornaliero di vittime: era di 13 giovedì, è di 10 oggi, per un totale complessivo dall’inizio dell’emergenza di 35.668. Tra tutte le regioni, solo la Basilicata fa registrare zero casi nell’ultimo giorno.

In aggiornamento