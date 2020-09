PALERMO – Comincerà in trasferta l’avventura del Palermo in Lega Pro. I rosanero saranno impegnati in casa del Teramo del presidente Franco Iachini, che sta lavorando per avere parte degli spalti disponibili per i propri tifosi.

“Sarà una partita speciale. Siamo amareggiati di ospitare una squadra così importante con lo stadio chiuso, ma ancora – dichiara Iachini ai microfoni de “Il Giornale di Sicilia” – nutro una speranza. Il Teramo ha presentato un progetto alla regione Abruzzo di apertura degli stadi. Abbiamo chiesto all’assessorato alla Salute di aprire l’impianto, rispettando tutte le norme di sicurezza. Ci sarebbero un migliaio di tifosi, potremmo accogliere il Palermo almeno con una piccola cornice di pubblico. Ci sono ancora dieci giorni e ci stiamo preparando con un grande sforzo organizzativo. Se fosse stata a porte aperte, avremmo fatto il tutto esaurito perché l’ospite è eccezionale“.

“Mi aspetto una partita impegnativa. Il nostro allenatore – continua Iachini – l’affronterà con la massima attenzione ed il rispetto che merita, ma senza paura. Sappiamo di avere di fronte uno degli avversari più qualificati del girone. Già l’arrivo di Boscaglia dimostra le ambizioni della piazza“.

Il Presidente del Teramo ha parlato anche delle squadre favorite alla promozione finale: “Le siciliane, Palermo e Catania, avranno un posto sul podio del campionato. Ci sarà anche la concorrenza forte di Bari e Avellino. Sarà una stagione particolare. Con le porte chiuse, o semi aperte, il fattore campo inciderà. Per questi club importanti non avere il fattore campo dalla propria rischia di impoverire un po’ la squadra“.