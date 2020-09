Tolti ricavi per cinque milioni alla criminalità

PALERMO – La Guardia di finanza ha sequestrato a Monreale (Palermo), in un terreno di circa due ettari, 2.900 piante di canapa indiana dalle quali si sarebbero potute ricavare mille chili di marijuana che sul mercato avrebbe fruttato per la criminalità 5 milioni di euro. L’operazione è stata eseguita dal comando provinciale di Palermo, in sinergia con il Reparto operativo aeronavale del capoluogo siciliano e i finanzieri del Gico. L’attività di è stata effettuata con l’ausilio di personale della Polizia scientifica e del Corpo forestale della Regione Siciliana.

(ANSA).