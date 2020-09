TRAPANI – Il Trapani è passato di mano, anzi no. Il club granata resta in mano a Petroni per il 90%, mentre solo il 10% va a Petroni.

“Noi abbiamo un programma – dice Pellino -. Io ho un contratto vincolato per l’acquisto del 100%, stiamo facendo i vari step, legati agli accolli debiti e svincoli fidejussioni. Entro il 31 dicembre avrò il 100% del Trapani. Ho chiesto io che rimanessero all’interno, conoscono la situazione gestionale, io entrando mica posso avere la bacchetta magica e capire tutte le problematiche“.

Pellino è pronto ad arrivare in città per prendere confidenza con la realtà granata e lo dovrebbe fare la prossima settimana, anche per parlare con gli impiegati granata che attendono lo stipendio dal mese di giugno: “La macchina organizzativa è partita. Il nuovo allenatore Oberdan Biagioni domani (oggi, ndr) farà il primo tampone, poi il secondo lo eseguirà lunedì a Trapani. Per quella giornata anche io dovrei essere in città, parlerò ai dipendenti“.