Trapani, ancora problemi

TRAPANI – In casa Trapani non si riesce a vivere giornate serene. Il passaggio a Pellino è avvenuto, ma solo per 10% delle quote ed entro il 31 dicembre avverrà al 100%. Intanto la squadra non ha ancora cominciato ad allenarsi perché i dipendenti sono in sciopero.

Nella giornata di ieri, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, un’altra notizia ha scosso l’ambiente. Luperini e Pettinari avrebbero chiesto la rescissione per giusta causa, essendo stato violato il protocollo sanitario in occasione dell’allenamento dell’8 settembre.