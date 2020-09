CATANIA – I militari della compagnia di Fontanarossa operano in alcune delle zone più calde della città di Catania a livello criminale. Da qualche settimana si è insediato il nuovo comandante. Alla guida è arrivato il tenente colonnello Giuseppe Battaglia, catanzarese di 46 anni.

Prima di Catania, ha ricoperto il prestigioso incarico di Vice Comandate del Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica, dove già dal 2009 aveva assunto l’incarico di comandante del Nucleo di Castelporziano

Battaglia, che è laureato in giurisprudenza e in scienza della sicurezza interna, è entrato nell’Arma dei Carabinieri nel 1998 come “ufficiale di complemento” e poi, nel 2001, ha partecipato al 39° corso applicativo alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma.

Il tenente colonnello è stato comandante di plotone della Scuola Allievi Carabinieri di Chieti e poi trasferito, da ufficiale addetto, all’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale.